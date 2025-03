Forlì, 8 marzo: le donne mazziniane visitano le detenute del carcere

Proseguendo una scelta avviata già nel 2024 in occasione della Festa dell’8 marzo, una delegazione forlivese della sezione Ami “Giordano Bruno” di Forlì guidata dalla presidente Antonella Greggi ha fatto visita alle detenute della sezione femminile della Casa circondariale di Forlì per portare loro parole di solidarietà umana e femminile e alcuni piccoli regali di utilità quotidiana per la cura della bellezza e della persona. Oltre ai piccoli doni le mazziniane hanno portato le parole di Giuseppe Mazzini contenute nella umanistica dottrina dei Doveri dell’Uomo nel rigoroso rispetto dei valori della Carta costituzionale e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.