Forlì, 6 minorenni sorpresi a rubare al supermercato: uno ha meno di 14 anni

Nei giorni scorsi, a metà mattinata, i carabinieri della Stazione di Ronco, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Villafranca, hanno denunciato cinque minorenni – residenti in varie località della provincia ed in trasferta a Forlì – in quanto presunti autori del reato di “furto aggravato”. Il gruppetto di giovani - 6 minori di cui uno con meno di 14 anni - è entrato in azione presso un supermercato del centro commerciale e, dopo avere nascosto addosso alcuni generi alimentari presi dagli scaffali, si allontanavano oltrepassando le casse e tentando di fuggire. Nella circostanza venivano rincorsi e bloccati dai Carabinieri che avevano notato il loro atteggiamento sospetto. La merce è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del supermercato.

Al termine delle formalità di rito, i cinque minori imputabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna e affidati alle rispettive famiglie, cosi come l’infra-quattordicenne non imputabile.