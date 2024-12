Forlì, 5 denunce dei carabinieri: dal minore con un coltello a lama scorrevole a un automobilista in ebbrezza alcolica che guidava senza patente

FORLI’. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Forlì, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile con il supporto dei colleghi delle Stazioni competenti, hanno effettuato mirati servizi straordinari di controllo del territorio, prioritariamente in orario serale e notturno, finalizzati al contrasto dei reati predatori e delle condotte violente, nonché ai fenomeni di uso/abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche. I controlli - attuati principalmente nel centro urbano e nelle aree ritenute di maggior interesse operativo, nonché lungo le arterie stradali più frequentate della città mercuriale - si sono conclusi con il deferimento alla Procura della Repubblica di Forlì di cinque persone, in particolare:

una donna straniera denunciata per “divieto di accedere ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico intrattenimento” poiché, in stato alterazione alcolica, è stata controllata all’interno di un locale del centro storico nonostante fosse sottoposta a misura di libertà vigilata emessa dall’ufficio di sorveglianza di Bologna. La donna è stata anche sanzionata per “ubriachezza molesta”;

un minorenne denunciato per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” poiché sorpreso in possesso di un coltello con lama scorrevole. L’arma è stata sottoposta a sequestro.

un uomo denunciato per “ricettazione” poiché trovato in possesso di quattro smartphone, di cui uno (marca iphone14) già risultato rubato ad un cittadino forlivese, cui è stato restituito, ed altri tre sequestrati per l’individuazione e la restituzione alle vittime;

un uomo denunciato per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, con valori etilici superiori a 1,20 g/l. L’accertamento è stato eseguito a seguito di incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione e il veicolo affidato a persona di fiducia.

un giovane straniero denunciato per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, con valori etilici superiori ai limiti di competenza penale di 0,80 g/l. Nella circostanza il conducente è risultato anche “senza patente perché mai conseguita” e, quindi, sanzionato con un’ammenda di oltre 5.000,00 € ed il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Infine, nell’azione di contrasto agli stupefacenti, è stata segnalata alla Prefettura di Forlì -Cesena un minorenne trovato in possesso di una dose di hashish, sottoposta a sequestro amministrativo.

I controlli dei carabinieri di Forlì proseguiranno anche nei prossimi giorni.