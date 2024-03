Forlì, 42 alloggi di edilizia residenziale pubblica sul mercato

Sono 42 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che il Comune di Forlì rimetterà sul mercato entro il 31 marzo 2024. Si tratta di appartamenti di varie dimensioni, collocati in diverse zone della città, a cui l’azienda Acer ha messo mano in termini di sicurezza, risanamento, rinnovo degli spazi, agibilità e fruizione per le persone con disabilità. Oltre a questi, sono in corso lavori di recupero di alloggi sfitti e ammalorati la cui ultimazione è prevista per la fine del mese di giugno.

“In Piazzale Porta Schiavonia sono in corso opere di ristrutturazione per la messa in sicurezza strutturale e il recupero a fini abitativi di due alloggi di edilizia residenziale pubblica - spiega l’assessore Barbara Rossi - l’edificio risultava inagibile dal 2014. Grazie a un finanziamento importante di 200mila euro nell’ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua), siamo riusciti ad affidare i lavori a una ditta di Cesena e a far partire il cantiere. Il progetto, una volta terminato, prevede il ripristino dei requisiti di sicurezza statica e la messa a disposizione di due nuovi alloggi: uno al piano terra avente le caratteristiche di accessibilità per disabili e l’altro al primo piano per una capienza massima di due persone. Nello stesso aggregato edilizio, inoltre, si trovano altri tre appartamenti già abitati ma colpiti dall’alluvione che stiamo risanando con interventi di manutenzione straordinaria.”