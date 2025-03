Forlì, 4 defibrillatori per le sedi di Domus Coop: via al crowdfunding sostenuto dalla Pallacanestro 2.015

Dotare la città di Forlì di quattro defibrillatori di nuova generazione, fornendo la formazione necessaria per utilizzarli a 42 operatori e garantendo l’efficienza dei dispositivi nel corso del tempo con un adeguata manutenzione. È questo l’obiettivo della campagna di crowdfunding #DonaUnBattito, la prima ideata e realizzata dalla cooperativa sociale Domus Coop, presentata oggi nella splendida cornice di Sala Randi, nel Comune di Forlì. Per raggiungere l’obiettivo serviranno 8.000 euro, che andranno raccolti entro il 19 maggio 2025. La campagna, infatti, è stata avviata lo scorso 19 marzo e durerà 60 giorni. Ed essendo impostata nella modalità “O tutto o niente!” per tagliare il traguardo servirà l’intera cifra. “Con la campagna di crowdfunding #DonaUnBattito - spiega Massimo Fabbri, presidente di Domus Coop - la nostra cooperativa sociale si pone un obiettivo ambizioso e vitale: dotare le sue strutture a Forlì, ubicate in via Tovini, via Barsanti, via Correcchio e via Pacchioni, di quattro defibrillatori di nuova generazione. Strumenti salvavita essenziali che saranno a disposizione sia degli utenti dei servizi della cooperativa, sia della comunità locale. Per riuscirci serve l’aiuto di tutti ed è per questo che voglio fare un appello: ogni vita è preziosa, donate per proteggere il prossimo. Con un piccolo contributo possiamo salvare infinite vite. Voglio inoltre ringraziare la Pallacanestro Forlì 2.015 Unieuro, la Banca ravennate, forlivese e imolese, la Pubblica Assistenza Città di Forlì, Forlifarma e l’associazione Salute e Solidarietà che sono scesi in campo al nostro fianco in questa iniziativa, così come il Comune di Forlì che oggi ci ospita e che ci ha garantito ancora una volta il suo prezioso sostegno”.

Come donare

I fondi raccolti, oltre all’acquisto dei quattro defibrillatori di nuova generazione, serviranno a formare il personale e i volontari delle strutture di Domus Coop, garantendo interventi rapidi ed efficaci in caso di emergenza, e ad assicurare la manutenzione dei dispositivi nel tempo. “Donare è facile, basta visitare la pagina web www.ideaginger.it/progetti/donaunbattito.html - conclude Matteucci -. Ogni contributo rappresenta un gesto d’amore che può fare la differenza tra la vita e la morte in caso di emergenza. E come in tutte le campagne di crowdfunding, per ogni gesto di solidarietà è prevista una ricompensa sotto forma di gadget o di piccolo regalo”.

Pallacanestro Forlì 2.015 ambassador della campagna