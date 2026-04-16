Forlì, 38 anni fa l’assassinio del senatore Ruffilli, ucciso dalle Brigate Rosse. De Pascale: “La sua eredità continua”

Sono passati 38 anni dall’assassinio del senatore forlivese Roberto Ruffilli, ucciso il 16 aprile 1988 dalle Brigate Rosse. L’omaggio al senatore forlivese è arrivato dal presidente della regione Michele de Pascale: “Sono passati 38 anni da quando Roberto Ruffilli fu assassinato nella sua casa di Forlì da un commando terroristico delle Brigate Rosse, in uno dei momenti più difficili della storia della nostra Repubblica. Ruffilli dedicò il proprio impegno allo studio delle istituzioni e al rafforzamento della democrazia, convinto che partecipazione, responsabilità e dialogo fossero le basi di una convivenza civile più solida. La sua eredità continua a vivere nel lavoro della Fondazione che porta il suo nome e nella memoria che Forlì e l’Emilia-Romagna rinnovano ogni anno. Ricordarlo significa ribadire con chiarezza il rifiuto della violenza politica e confermare l’impegno quotidiano a difesa dei valori democratici su cui si fonda la nostra Repubblica”.