Forlì, 29 appartamenti per persone non pienamente autosufficienti

FORLI’. 1,3 milioni di risorse PNRR per un investimento di riqualificazione edilizia che intende favorire nuove forme di residenzialità per anziani e persone non pienamente autosufficienti.

Il progetto, pensato come una soluzione intermedia tra la domiciliarità della persona anziana e l’inserimento in una casa di riposo, ha visto il recupero e la ristrutturazione di diversi appartamenti in tutto il distretto forlivese, di cui 6 a Forlì presso la struttura residenziale “Pietro Zangheri” e 3 del patrimonio Acer. La ristrutturazione ha inoltre riguardato appartamenti nei comuni di Forlimpopoli e Modigliana, nonché l’abbattimento di barriere architettoniche a Bertinoro, Civitella e Galeata.

“Si tratta di un’operazione molto importante e per certi aspetti innovativa” – spiega l’assessore al welfare, Angelica Sansavini che nella giornata di mercoledì ha incontrato gli assegnatari degli appartamenti già occupati alla ‘Pietro Zangheri’. “L’utilizzo di queste risorse ci ha permesso di creare nuove opportunità residenziali, dando una risposta concreta e di qualità a quei cittadini che non hanno più le possibilità e l’autonomia di stare a casa, permettendo loro di usufruire di un contesto domestico più sicuro e meno isolato.Gli appartamenti che abbiamo ristrutturato o rifunzionalizzato in seguito a interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono soluzioni abitative moderne, protette, con servizi e spazi di socializzazione inclusi. Rappresentano un’importante nuova risorsa per la rete di servizi distrettuali a sostegno delle autonomie delle persone non autosufficienti.