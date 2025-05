Forlì, 28enne muore per un boccone andato di traverso

FORLI’. Un 28enne di Forlì è morto questa mattina a Lido degli Scacchi in provincia di Ferrara mentre faceva colazione. Il giovane, che si trovava all’Holiday Village Florenz per una vacanza con un gruppo di amici, avrebbe avuto un attacco epilettico e sarebbe morto per il soffocamento provocato da un boccone andato di traverso. Sul posto sono giunti un’ambulanza e un elicottero. I tentativi di praticare una manovra di disostruzione non sono purtroppo andati a buon fine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Porto Garibaldi.

notizia in aggiornamento