Forlì, 26 voli di Ryanair “dirottati” da Bologna causa sciopero

FORLI’. L’arrivo o la partenza di 26 voli Ryanair sono stati spostati da Bologna a Forlì, a causa dello sciopero generale per la Palestina. Oggi all’aeroporto Ridolfi è anche in programma l’inaugurazione di un hangar. Sempre per uno sciopero già un paio di settimane fa lo scalo di Forlì aveva gestito 12 voli sempre della compagnia Ryanair.

La notizia non è piaciuta alla Cgil. «Tutto per scappare dallo sciopero generale. Vergogna. Non è la prima volta. Troveremo il modo di reagire, non lasceremo nulla di impunito», ha detto Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna, questa mattina dal palco allestito in piazza Malpighi per la manifestazione indetta a sostegno della Palestina e della Flotilla.