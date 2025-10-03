Forlì, 26 voli di Ryanair “dirottati” da Bologna causa sciopero

Forlì, 26 voli di Ryanair “dirottati” da Bologna causa sciopero

FORLI’. L’arrivo o la partenza di 26 voli Ryanair sono stati spostati da Bologna a Forlì, a causa dello sciopero generale per la Palestina. Oggi all’aeroporto Ridolfi è anche in programma l’inaugurazione di un hangar. Sempre per uno sciopero già un paio di settimane fa lo scalo di Forlì aveva gestito 12 voli sempre della compagnia Ryanair.

La notizia non è piaciuta alla Cgil. «Tutto per scappare dallo sciopero generale. Vergogna. Non è la prima volta. Troveremo il modo di reagire, non lasceremo nulla di impunito», ha detto Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna, questa mattina dal palco allestito in piazza Malpighi per la manifestazione indetta a sostegno della Palestina e della Flotilla.

La posizione di Ryanair

In una nota, Ryanair ha reso noto di avere avvisato i viaggiatori alle 22 di ieri, giovedì 2 ottobre, con questo messaggio: “A causa di uno sciopero nazionale in Italia venerdì 3 ottobre, siamo stati costretti a modificare gli aeroporti di partenza e arrivo di numerosi voli da/verso l’Italia. I passeggeri interessati da queste modifiche riceveranno un’e-mail con le opzioni disponibili. Chiediamo a tutti i passeggeri che devono viaggiare da/verso l’Italia venerdì 3 ottobre di tenere d’occhio l’app Ryanair per gli ultimi aggiornamenti sul proprio volo”.

