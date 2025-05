Forlì, 25 bambini della scuola “La Nave” cuochi per un giorno grazie a Confcommercio

Più abituati a mangiarli che a cucinarli, per i 25 bambini e bambine della 1a B della scuola primaria di Forlì ‘La Nave’ per una mattina c’è stato un divertente cambio di ruolo (fino ad un certo punto, dato che poi quanto preparato lo hanno portato a casa...). Gli alunni hanno partecipato all’iniziativa di Confcommercio Forlì ‘La Giornata della ristorazione’, ideata da Fipe per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana. L’uovo era l’alimento protagonista dell’edizione 2025. Ed è stato proprio a partire da uovo (oltre ad altri ingredienti di base, tra i quali farina e zucchero) che i 25 piccoli chef hanno cucinato biscotti che hanno poi portato a casa, così da mangiarli con i propri familiari. Durante l’attività, erano presenti, per Confcommercio Forlì, il direttore Alberto Zattini, il funzionario Gabriele Mambelli e Daniela Campanini, insieme alla coordinatrice didattica de ‘La Nave’, la professoressa Elena Morra, la maestra Alessandra, la cuoca Chiara e l’educatrice alimentare Alice. I bambini hanno trascorso un paio d’ore cucinando, apprendendo nozioni sulla sicurezza alimentare e, soprattutto, poter gustare il frutto del loro lavoro.