Forlì, 25 aprile: il programma delle celebrazioni

In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione Nazionale, 25 aprile 2026, l’Amministrazione Comunale di Forlì in collaborazione con istituzioni, associazioni e mondo scolastico ha organizzato un calendario di eventi.

Il primo appuntamento si svolgerà sabato 18 aprile, alle ore 11.00, in via Orceoli, a Forlì (zona parcheggio della palestra Buscherini) presso il cippo commemorativo dei partigiani caduti Leo Gramellini e Remigio Saviotti. L’evento “A 80 anni dal primo voto libero” è promosso dal Comitato di Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano, ANPI Forlì e Auser Forlì.

Sabato 18 e domenica 19 aprile, con partenza alle ore 10.00 (punto di ritrovo al Sacrario dei Caduti partigiani, chiostro di San Mercuriale, piazza Saffi), Maurizio Gioiello, Antonio Spazzoli e Gabriele Zelli condurranno le camminate dal titolo “1943-1944 Camminate nei luoghi del centro storico, teatro di eventi bellici”. L’organizzazione è a cura dell’Associazione Culturale Tonino e Arturo Spazzoli e dalla Federazione Italiana Associazioni Partigiane. In caso di pioggia le camminate saranno annullate. Per informazioni: 3488711727; 3493737026.

Mercoledì 22 aprile, alle ore 16.00 presso la Biblioteca Comunale “A. Saffi”, via Albicini n. 12, si terrà la presentazione del libro di Nadia Bagnoli dal titolo “Oltre il mio nome - Storie e memorie di quell’estate”, dedicato all’eccidio di Pievequinta del 26 luglio 1944.

Giovedì 23 aprile, alle ore 20.30 al Teatro Il Piccolo, via Cerchia n. 98, Forlì Maurizio Casali presenterà lo spettacolo “Mo i tira a te!”. Introdurrà l’evento il giornalista Pietro Caruso.

La rappresentazione affonda le radici nei ricordi delle storie della Resistenza tramandate nelle famiglie romagnole del dopoguerra. Sarà presente il vicesindaco Vincenzo Bongiorno.

L’ingresso è gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Venerdì 24 aprile alle ore 20.30, presso l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena, in via Albicini n. 25, avrà luogo l’evento “Aspettando la Liberazione”. L’autore Alberto Gagliardo presenterà il libro “Come l’acciaio resiste la città. Viaggio nella Liberazione con gli Stormy Six” (Ed. DeriveApprodi, 2025). Un percorso attraverso la storia degli anni Sessanta e Settanta, per raccontare la Resistenza ai ventenni di oggi attraverso la musica degli Stormy Six, ricostruendo lo sguardo dei ventenni del 1975 che si dedicarono alla lotta resistenziale. A seguire, concerto e brindisi. Per informazioni: 0543 28999.