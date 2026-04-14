Forlì, 25 aprile: il programma delle celebrazioni

La celebrazione inizierà alle ore 9.30 in piazza Saffi, alla presenza del Prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, delle Autorità cittadine e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.Intervento del Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. Renderà gli onori un picchetto del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”. Accompagnerà la manifestazione la Banda Città di Forlì. Seguirà la cerimonia la premiazione dei partecipanti al concorso e ai percorsi rivolti agli studenti “81° anniversario della Liberazione - 25 aprile 2026 ”. In caso di maltempo la cerimonia di premiazione si terrà nel Salone Comunale, piazza Saffi n. 8.Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, quest’anno al parco della Resistenza - Giardini Pubblici, ingresso da piazzale della Vittoria, si svolgerà la Festa popolare della Liberazione.In collaborazione con ANPI Comitato Provinciale Forlì-Cesena, FIAP, Gruppo Alpini sezione di Forlì e Associazioni di volontariato. Seguirà alle ore 16.30 il Concerto per la liberazione, eseguito dalla Banda Città di Forlì. In caso di maltempo l’evento si terrà in Salone Comunale.