Forlì, 190 arresti dei Carabinieri da gennaio ad agosto: in netto aumento rispetto al 2024

Ultimo giorno di servizio per il comandante provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, il colonnello Samuele Sighinolfi. I primi 8 mesi del 2025 sono stati intensi per gli uomini dell’Arma: nonostante siano diminuiti i reati, che sono passati da 9.800 nel 2024 a 8.600 (di cui su 7.774 sono intervenuti i Carabinieri di Forlì-Cesena), sono aumentate le denunce che fino al 31 agosto sono state 2.071 contro le 2.061 dello stesso periodo dell’anno precedente. Ad oggi, gli uomini dell’Arma hanno eseguito 190 arresti mentre negli stessi mesi del 2024 sono stati 134. Calano i reati contro il patrimonio e scendono del 15% i furti in abitazione, ma aumentano quelli per strada. Da mercoledì il comando provinciale dei Carabinieri sarà guidato dal colonnello Luigi Di Pilato, che torna a Forlì dopo gli anni di servizio a Ravenna.