Forlì, 18mila persone ai Mercoledì del cuore

Forlì
  • 11 settembre 2026
Forlì, 18mila persone ai Mercoledì del cuore
Forlì, 18mila persone ai Mercoledì del cuore
Forlì, 18mila persone ai Mercoledì del cuore

FORLI’. Un pubblico complessivo di circa 18.000 persone ha partecipato all’edizione 2026 dei “Mercoledì nel cuore”, la rassegna che da giugno a settembre anima il centro storico di Forlì con musica, spettacoli, cultura, sport, mercatini e iniziative per le famiglie e per tutte le età. Sono sei le serate effettivamente realizzate, quella del 9 settembre è saltata causa maltempo, e 175 gli eventi proposti, sul tema “A spasso nel tempo”, per un viaggio dagli anni Cinquanta fino al futuro.

«L’ampia partecipazione alle serate è il risultato di un lavoro condiviso, che ha messo in relazione il Comune con categorie, commercianti, associazioni e residenti», sottolinea il vicesindaco Vincenzo Bongiorno. Dei 175 eventi, 90 sono stati organizzati con il coinvolgimento diretto di attività commerciali, associazioni e altre realtà del centro. In totale 60 operatori, oltre a 13 associazioni sportive e scuole di ballo, che hanno arricchito il programma con esibizioni, dimostrazioni e attività aperte al pubblico. A questi si sono aggiunte le proposte raccolte attraverso la manifestazione di interesse promossa dal Comune, con ulteriori 40 soggetti coinvolti.

L’obiettivo dell’amministrazione, prosegue il vicesindaco, è che «energia e positiva partecipazione non rimangano circoscritte ai mercoledì, ma diventino sempre più parte della quotidianità del nostro centro», grazie al lavoro di Comune, commercianti, associazioni, categorie, residenti e Comitato di Quartiere. Gli eventi ”nel cuore” hanno spopolato anche sui canali social dedicati, con 571.368 visualizzazioni su Facebook e 530.689 su Instagram, complessivamente dunque oltre 1,1 milioni.

Si registrano anche 5.995 interazioni su Facebook e 10.217 su Instagram, ed entrambe le community sono cresciute in maniera esponenziale. Numeri che, insieme alle 18.000 presenze, conclude l’amministrazione, «testimoniano la capacità dei ‘Mercoledì nel Cuore’ di raggiungere e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, dentro e fuori dagli spazi della manifestazione».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui