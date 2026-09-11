Forlì, 18mila persone ai Mercoledì del cuore

FORLI’. Un pubblico complessivo di circa 18.000 persone ha partecipato all’edizione 2026 dei “Mercoledì nel cuore”, la rassegna che da giugno a settembre anima il centro storico di Forlì con musica, spettacoli, cultura, sport, mercatini e iniziative per le famiglie e per tutte le età. Sono sei le serate effettivamente realizzate, quella del 9 settembre è saltata causa maltempo, e 175 gli eventi proposti, sul tema “A spasso nel tempo”, per un viaggio dagli anni Cinquanta fino al futuro.

«L’ampia partecipazione alle serate è il risultato di un lavoro condiviso, che ha messo in relazione il Comune con categorie, commercianti, associazioni e residenti», sottolinea il vicesindaco Vincenzo Bongiorno. Dei 175 eventi, 90 sono stati organizzati con il coinvolgimento diretto di attività commerciali, associazioni e altre realtà del centro. In totale 60 operatori, oltre a 13 associazioni sportive e scuole di ballo, che hanno arricchito il programma con esibizioni, dimostrazioni e attività aperte al pubblico. A questi si sono aggiunte le proposte raccolte attraverso la manifestazione di interesse promossa dal Comune, con ulteriori 40 soggetti coinvolti.

L’obiettivo dell’amministrazione, prosegue il vicesindaco, è che «energia e positiva partecipazione non rimangano circoscritte ai mercoledì, ma diventino sempre più parte della quotidianità del nostro centro», grazie al lavoro di Comune, commercianti, associazioni, categorie, residenti e Comitato di Quartiere. Gli eventi ”nel cuore” hanno spopolato anche sui canali social dedicati, con 571.368 visualizzazioni su Facebook e 530.689 su Instagram, complessivamente dunque oltre 1,1 milioni.

Si registrano anche 5.995 interazioni su Facebook e 10.217 su Instagram, ed entrambe le community sono cresciute in maniera esponenziale. Numeri che, insieme alle 18.000 presenze, conclude l’amministrazione, «testimoniano la capacità dei ‘Mercoledì nel Cuore’ di raggiungere e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, dentro e fuori dagli spazi della manifestazione».