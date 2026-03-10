Forlì, 18enne non si ferma all’alt: arrestato dopo un inseguimento. La decisione del giudice

FORLI’. Sabato scorso i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Forlì, in collaborazione con i colleghi della Stazione di San Martino in Strada, hanno tratto in arresto un diciottenne del posto, ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I militari della Stazione di San Martino in Strada, in tarda serata, nel transitare nella prima periferia del centro abitato — zona recentemente interessata da molteplici furti — hanno incrociato un’autovettura il cui conducente, alla vista degli operanti che gli intimavano l’alt, accelerava bruscamente dandosi alla fuga e dando così avvio a un immediato inseguimento.

Il fuggitivo, dopo aver tentato invano di seminare i carabinieri con repentini cambi di direzione e ripetuti tentativi di speronamento dell’auto di servizio, veniva infine bloccato nel centro cittadino. Nel corso dell’inseguimento, la gazzella del Nucleo Radiomobile di Forlì, intervenuta in ausilio, rimaneva coinvolta in un sinistro stradale, tamponando l’autovettura inseguita che improvvisamente invertiva il senso di marcia tagliando la strada agli operanti. A seguito dell’urto, i militari a bordo riportavano lievi lesioni.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio per direttissima. Nella giornata successiva il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, l’obbligo di presentazione quattro volte alla settimana presso la Stazione Carabinieri competente per territorio, in attesa della prossima udienza.