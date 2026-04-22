Forlì, 18enne denunciato per furto di ciclomotore

FORLI’. Nei giorni scorsi, a seguito della segnalazione del rinvenimento da parte del proprietario del proprio ciclomotore rubato qualche giorno prima dal giardino di casa e riconosciuto abbandonato sulla pubblica via, una pattuglia dell’Unità Radiomobile è intervenuta avviando i primi accertamenti e successivamente l’Unità Antidegrado ha proseguito l’attività investigativa. Gli accertamenti svolti, grazie anche al sistema di videosorveglianza comunale, hanno permesso agli agenti di ricostruire i movimenti, nonché raccogliere tutti gli elementi utili all’identificazione del responsabile. L’autore del furto, un ragazzo diciottenne residente in città già noto al Comando, una volta identificato è stato poi denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria. Nel corso delle indagini la Polizia Locale ha recuperato, oltre al ciclomotore, due caschi sottratti nel medesimo episodio, anch’essi restituiti al legittimo proprietario, e due velocipedi in buone condizioni, molto probabilmente anch’essi oggetto di furto. In merito il Comando della Polizia Locale in una nota “invita i proprietari che dovessero riconoscere, dalle foto allegate, i velocipedi a recarsi presso il Comando di Polizia Locale, in Via Punta di Ferro n. 2, per il riconoscimento e la restituzione”. “Questi interventi – conclude il Comando – sottolinea ancora come la Polizia Locale stia proseguendo la propria attività, anche contro questi fenomeni a tutela della sicurezza urbana dei cittadini”