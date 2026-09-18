Forlì, 18enne aggredita, insultata e picchiata dal vicino minorenne

L’incubo per i residenti di una palazzina situata nella zona centro di Forlì dura da anni, ma nei giorni scorsi ha raggiunto un nuovo livello di gravità. Una giovane ragazza, diventata maggiorenne solo da poco, è stata brutalmente aggredita dal vicino di casa, un ragazzo forlivese minorenne che risiede nello stesso stabile. I fatti risalgono allo scorso 31 agosto, quando la vittima si trovava a Cervia insieme a tre amiche all’uscita da una discoteca. Qui ha incrociato il giovane vicino che, dopo averle chiesto se fosse sola e non in compagnia del fidanzato, l’ha insultata pesantemente e aggredita con violenza. La ragazza è stata colpita con schiaffi e pugni al volto, fatta cadere a terra e presa a calci, riportando lesioni anche al corpo. Trasportata in ospedale, i medici le hanno riscontrato un trauma cranico facciale e la frattura parziale di alcuni elementi dentari, con una prognosi di 15 giorni emessa dal pronto soccorso. La giovane ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori soltanto un paio di giorni dopo, spinta dal terrore e dalle difficoltà psicologiche. La famiglia ha quindi sporto formale denuncia ai Carabinieri, attraverso l’avvocato Daniele Mezzacapo, che hanno subito avviato le indagini sulla vicenda. Inoltre, la vittima è stata indirizzata verso un percorso di tutela tramite il Centro Antiviolenza locale