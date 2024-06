Forlì, 13enne sparita da 5 giorni

Allarme e preoccupazione per una ragazzina di 13 anni che da giovedì scorso si è allontanata da casa senza dare più sue notizie. La madre ha affisso diversi cartelli per chiedere informazioni, compresa la fotografia. Anche attraverso i loro canali social i carabinieri hanno dato la segnalazione delle ricerche: Maria Adelina, questo il nome della giovanissima, quella mattina è uscita per andare a scuola, ma non mai arrivata. La madre ha subito sporto denuncia alla Questura di Forlì-Cesena, attivando le ricerche delle forze dell’ordine. La tredicenne, alta circa 170 centimetri per 60 chili di peso, al momento dell’allontanamento indossava una t-shirt nera con maniche corte e la scritta bianca “Los Angeles”, dei carbon jeans con tasche laterali ed un paio di “Nike Jordan 4” nere con strisce blu ed uno zaino blu. «Potrebbe essersi tinta i capelli dopo aver comprato una tinta» ha detto la madre ai militari. Chi avesse informazioni può chiamare il numero unico 112