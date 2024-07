Forlì, 120 posti letto per gli studenti dall’anno accademico 2026-2027

Al via entro fine anno la riqualificazione per l’ex scuola superiore Itas di via Giorgina Saffi. Dopo Napoli, Padova e Parma il fondo per lo student housing iGeneration, gestito da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat) e partecipato, tra gli altri, da CDP Real Asset attraverso il fondo FNAS e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, sceglie Forlì - sede del campus universitario dell’Università di Bologna con 22 corsi di laurea, di cui 8 internazionali, e circa 7.000 iscritti1 - per un nuovo investimento dedicato alla residenzialità per gli studenti.

L’iniziativa avrà un importante impatto in termini di rigenerazione urbana nel centro storico cittadino con la riqualificazione di oltre 4mila metri quadri inutilizzati da oltre 10 anni durante i quali numerosi bandi sono andati deserti.

L’immobile, che era di proprietà della Provincia di Forlì-Cesena e che è stato acquistato dal fondo iGeneration il 26 luglio, sarà trasformato in una nuova residenza dedicata agli studenti universitari con 102 camere, per circa 120 posti letto prevalentemente in camera singola, per un investimento di circa 10 milioni di euro. La riqualificazione sarà condotta sulla base dei criteri di responsabilità ambientale e sociale promossi da Investire in conformità all’art. 8 del Regolamento UE 2088/2019 (SFDR). L’avvio dei lavori è previsto entro fine anno e la nuova struttura sarà operativa per l’anno accademico 2026/2027.

La futura gestione della struttura sarà affidata a Fondazione Camplus, primario provider di housing per studenti universitari in Italia.