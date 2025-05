Forlì, 12 nuovi donatori di midollo osseo grazie a “Match For Life”

“Match For Life” ha fatto centro. Si è svolta sabato alla Farmacia Comunale Punta di Ferro presso l’omonimo centro commerciale di Forlì, la giornata dedicata all’informazione, alla sensibilizzazione e al reclutamento volontario di nuovi, potenziali donatori di midollo osseo, che Admo ha promosso in collaborazione con Forlifarma Spa.

Nel corso del pomeriggio, volontarie e personale sanitario dell’Associazione, hanno incontrato nei locali appositamente messi a disposizione dalla farmacia, tantissimi giovani tra i 18 e i 35 anni di età: il target ottimale affinché possa non solo verificarsi una compatibilità genetica tra pazienti oncoematologici e possibili donatori su scala nazionale e globale, ma anche risultare poi efficace per chi soffre di gravi malattie del sangue, un trapianto di cellule staminali emopoietiche.

L’iniziativa era finalizzata proprio a intercettare ragazze e ragazzi, a spiegare loro l’importanza della scelta di mettersi a disposizione di chi potrebbe avere bisogno proprio di loro e a renderli potenziali donatori iscritti nel Registro Italiano ufficiale, attraverso un semplicissimo prelievo salivare.

È dalla mucosa orale, oltre che dal sangue, che infatti si può effettuare la tipizzazione, procedura che definisce il grado di compatibilità con un paziente e consente di entrare a fare parte dell’IBMDR, il Registro Italiano Donatori Midollo Osseo.

Chi vi risulta iscritto non è, poi, soggetto ad alcun vincolo, ma rappresenta una speranza di vita per gli altri e nel solo pomeriggio di sabato, dalle 14.30 alle 17.30, ben 12 giovani, accolti dal personale di ADMO, si sono resi disponibili ad essere tipizzati.

Tutti ragazzi tra i 18 e i 25 anni, in buona parte studenti delle scuole superiori di Forlì e Cesena nelle quali ADMO svolge un importante progetto di sensibilizzazione durante l’anno scolastico. Molti altri si sono poi recati appositamente alla Farmacia Comunale Punta di Ferro dopo essere venuti a conoscenza dell’evento attraverso la campagna divulgativa di Forlìfarma Spa e questa circostanza non fa che rafforzare l’impegno della Società e della Fondazione ADMO Emilia-Romagna a creare una sinergia strutturale che possa veicolare quanto più ampiamente possibile il messaggio nella comunità e rafforzare la rete dei donatori.

I 12 giovani, infatti, sono stati tutti iscritti nel Registro che in regione conta 102.000 unità e l’obiettivo è crescere ancora attraverso ulteriori appuntamenti che coinvolgeranno anche le altre 10 Farmacie Comunali di Forlì e Forlimpopoli nei prossimi mesi, e la compartecipazione a “Match It Now”, la campagna che ADMO promuove a fine settembre in concomitanza con la Giornata Mondiale della donazione del midollo osseo.