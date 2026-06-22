Forlì, 10 kg di hashish nascosti in uno scatolone di “bomboniere”

La Polizia di Stato di Forlì ha arrestato un uomo di 43 anni, residente in provincia di Lecco, trovato in possesso di 10 chilogrammi di hashish a bordo della sua auto sull’autostrada A14.

Il fermo è avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza dell’area di servizio Rubicone, in direzione sud, quando una pattuglia della Sottosezione Autostradale di Forlì ha fermato l’utilitaria per alcune irregolarità visibili: specchietto retrovisore sinistro rotto, un faro non funzionante e paraurti anteriore danneggiato.

Durante il controllo gli agenti hanno notato nel bagagliaio uno scatolone sigillato con nastro adesivo. Alla richiesta di spiegazioni, il conducente - descritto come nervoso e agitato - ha dichiarato che conteneva bomboniere da consegnare a una ragazza in riviera romagnola. Invitato ad aprire il pacco, all’interno sono stati trovati diversi panetti di sostanza gommosa di colore marrone.

L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici della Sottosezione a Forlì, dove la perquisizione del veicolo ha portato al sequestro complessivo di 100 panetti. Gli accertamenti di laboratorio della Polizia Scientifica della Questura di Forlì-Cesena hanno confermato che si trattava di hashish, per un peso totale di 10 kg, con un valore stimato sul mercato dello spaccio di circa 50.000 euro. Sequestrato anche il telefono cellulare.

L’arresto per detenzione di stupefacenti è stato convalidato dall’autorità giudiziaria di Forlì, che ha disposto la scarcerazione dell’uomo con obbligo di dimora nel comune di residenza.