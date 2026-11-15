Forl, crisi Celli: quaranta lavoratori senza stipendio da luglio

Quaranta lavoratori lasciati senza stipendio per mesi, con la quattordicesima mai arrivata e l’incubo che anche la tredicesima di dicembre possa saltare. È il quadro denunciato dalla Fiom Cgil, che scende in campo al fianco dei dipendenti della “Celli Srl” e delle loro famiglie, travolti da una crisi aziendale le cui ricadute, secondo il sindacato, stanno pesando interamente sulle spalle di chi vive del proprio lavoro.

Nel dettaglio, all’appello mancano ancora le retribuzioni dei mesi di luglio, agosto e settembre, oltre alla quattordicesima mensilità. Una condizione definita «gravissima» dall’organizzazione sindacale, resa ancora più complessa e ingarbugliata dagli ultimi passaggi formali intrapresi dalla proprietà. La Fiom Cgil tiene infatti a ricostruire con precisione la cronologia della vicenda, respingendo sul nascere possibili alibi legati all’iter giudiziario. «È necessario chiarire un punto fondamentale: gli stipendi erano già insoluti prima dell’intervento del Tribunale – sottolineano dal sindacato –. È stata la “Celli Srl” a non pagarli ed è stata la stessa azienda a richiedere le misure protettive, che, nel quadro della procedura in corso, hanno ulteriormente complicato il pagamento dei debiti pregressi al 12 ottobre, mettendo a rischio anche la corresponsione della tredicesima di dicembre».

Le conseguenze pratiche sulla vita quotidiana dei quaranta addetti sono immediate e drammatiche. Senza entrate da mesi e senza alcuna certezza sui tempi in cui la situazione potrà sbloccarsi, decine di nuclei familiari si ritrovano oggi in enorme difficoltà nel far fronte agli impegni economici più basilari: dal pagamento dei mutui e degli affitti fino alle bollette e alle spese ordinarie di tutti i giorni. «Non è accettabile che siano sempre i lavoratori a pagare le conseguenze delle scelte aziendali – attacca con fermezza la Fiom Cgil –. Il salario non è una concessione, ma un diritto costituzionalmente garantito. Le procedure a tutela dell’impresa non possono tradursi nell’abbandono di chi ha lavorato e ha diritto a essere retribuito».

Da qui la doppia richiesta avanzata dal sindacato. Da un lato, un richiamo diretto ai vertici della “Celli Srl” affinché si assumano pienamente le proprie responsabilità, individuando con urgenza soluzioni concrete per saldare le retribuzioni arretrate, assicurare la regolarità di quelle future e portare a termine tempestivamente tutti gli adempimenti burocratici necessari a sbloccare i pagamenti di competenza dell’Inps. Dall’altro, un appello alle istituzioni competenti affinché intervengano nella vertenza, vigilando che la salvaguardia dell’impresa non avvenga a discapito della dignità e dei diritti dei dipendenti. «Quaranta famiglie non possono essere lasciate senza stipendio e senza risposte – conclude la Fiom –. La crisi aziendale non può diventare una condanna per chi vive del proprio lavoro».