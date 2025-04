Folì, disagi per la raccolta differenziata nei giorni festivi: “Aperti a modifiche”

Dopo le critiche per alcuni mancati svuotamenti dei bidoni nel giorno di festa del 25 aprile, come invece previsto, Alea Ambiente precisa che, come preannunciato sia attraverso la stampa che tramite i canali social aziendali, i mezzi dedicati alla raccolta porta a porta sono in circolazione anche oggi, sabato 26 aprile, per completare il servizio e garantire lo svuotamento dei contenitori di carta, plastica e umido non svuotati nella giornata di ieri. Questa decisione è stata adottata nell’ottica di risolvere velocemente eventuali disservizi o ritardi nell’esposizione dei contenitori da parte dei cittadini cercando, in questo modo, di dare una risposta concreta alle esigenze della comunità. Alea Ambiente lavora costantemente per migliorare il servizio nell’ottica di renderlo più aderente a necessità e caratteristiche del territorio anche attraverso il cambiamento delle regole dell’eco-calendario permanente laddove dovessero dimostrarsi non efficaci. Nessuna regola, infatti, è immutabile: se alcune risultano inefficaci o non adeguate, l’azienda è disposta a rivederle e aggiornarle cercando la soluzione migliore per la collettività. Ribadiamo che i nostri mezzi stanno circolando anche nella giornata di oggi, così come anticipato, per garantire che tutti i servizi di raccolta dei rifiuti siano completati entro la giornata odierna”.

“Avevamo messo in conto fin dall’inizio che il calendario permanente potesse risultare complesso da comprendere e che, di conseguenza, sarebbe potuto rendersi necessario un adeguamento o dei cambiamenti nel corso del tempo – afferma il direttore generale di Alea Ambiente, Gianluca Tapparini -. La nostra priorità è sempre stata quella di garantire un servizio efficace e sostenibile, e per questo siamo aperti a rivedere le regole e a trovare soluzioni più adatte alle esigenze del territorio”.