Fiera sui Poggi: Portico, Premilcuore e San Godenzo rinnovano la vicinanza

Un grande happening all’aperto è stata la terza edizione della rinnovata Fiera sui Poggi organizzata dai tre comuni confinanti di San Godenzo, Premilcuore e Portico. Nonostante una giornata particolarmente afosa anche ai 956 metri di altitudine, sull’altopiano, dove si sono dati appuntamento oltre 1.500 visitatori, con 50 bancarelle che hanno esposto le tipicità dell’Appennino dal miele ai prodotti officinali, formaggi, lavorazioni artigianali in pelle ed in legno. «La fiera che si svolgeva annualmente l’ultimo giorno di agosto, nel tempo è cambiata – racconta Alberto Guidi, 88 anni di San Benedetto in Alpe che ne ha viste tante –. Un tempo era soprattutto un’esposizione di bestiame in cui si poteva ricavare un prezzo maggiore rispetto ai mercati di pianura e per questo molto affollata. Ricordo che salivo a piedi da San Benedetto poi all’Osteria Nuova tagliavo attraverso il bosco». Le Pro loco di Portico, San Benedetto, Premilcuore e San Godenzo hanno animato l’aspetto culinario con arrosticini, polenta, tortelli alla lastra, piadina romagnola con squacquerone e porchetta, lampredotto e bardiccio

