Fiera di Forlì tra eventi e nuovi obiettivi

Un inizio di stagione da tutto esaurito, tanti eventi in cartellone, lavori per migliorare la struttura, senza dimenticare il ruolo nella distribuzione degli aiuti alle famiglie alluvionate. Per la Fiera di Forlì sono mesi impegnativi, come conferma l’amministratore Valerio Roccalbegni. «Alle fiere che abbiamo fatto finora sono venute migliaia di persone, quindi tutto è ripartito molto bene ed è bello anche per chi ha lavorato e ha visto risultati positivi. Fino alla fine dell’anno abbiamo eventi che si intervallano quasi ogni weekend, anche perché oltre alle varie fiere che abbiamo, il 18 novembre avremo una manifestazione realizzata dal Jump dove speriamo di poter radunare circa 3mila giovani. Uno spazio che la Fiera dedica al mondo giovanile visto che siamo uno dei pochi ambienti interni in grado di riunire coi tanti giovani per divertirsi e trovare occasione di svago durante la stagione invernale». La manifestazione si chiama Teenage dream party, una festa che fa rivivere i momenti più belli dell’adolescenza con le hit che vanno dagli anni 2000 al 2012. La Fiera, però, non è solo manifestazioni per il weekend: «Il 1 dicembre ci sarà una serata musicale – spiega Roccalbegni – benefica, parte del ricavato andrà in favore dell’Associazione Morgagni Malattie Polmonari del professor Poletti. Ci sarà le musiche del festival di Sanremo degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, con artisti di fama internazionale come il tenore Pietro Picone, con Andrea Ruscelli al pianoforte e la giovane Matilde Zanelli che accompagnerà Picone in alcune canzoni».

Una Fiera che nonostante i segni del tempo ai padiglioni rimane un punto di riferimento per tante attività. «Interveniamo ogni volta che si presenta qualche problema – ricorda l’amministratore – che ci impedisce di lavorare tranquillamente. Ma voglio ricordare che in un padiglione abbiamo realizzato la palestrina che presto sarà presentata e operativa. Ospiterà anche le cinque società sportive che praticano la ginnastica artistica, quindi centinaia di ragazzini e ragazzine potranno proseguire la loro attività grazie alla Fiera. Senza dimenticare che abbiamo ancora all’interno materassi della Dorelan, le cucine e il materiale della Ikea da distribuire alle famiglie alluvionate. Insomma siamo attivi praticamente ogni giorno per andare incontro a chi ha bisogno».