Festival forlivese della Libertà: il programma degli incontri di venerdì 9 e sabato 10 ottobre

Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno torna a Forlì al Circolo Aurora il “Festival forlivese della Libertà”, la due giorni organizzata dalle case editrici Giubilei Regnani e Carta Canta in collaborazione con la rivista Nazione Futura, con il contributo di Confcommercio forlivese e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì. Importanti ospiti locali e nazionali declineranno il concetto di libertà a trecentosessanta gradi, dalla cultura all’economia, dalla geopolitica all’attualità con ingresso libero.

L’inaugurazione si terrà venerdì 9 ottobre alle 16 con la presenza del sindaco Gian Luca Zattini e degli organizzatori Renzo Casadei per CartaCanta; Francesco Giubilei per Nazione Futura e Andrea Zocca (presidente Confcommercio Forlì).

Alle 16.30 si parlerà di libertà e geopolitica con il giornalista Rodolfo Casadei, l’opinionista Gianluigi Paragone e la direttrice de “L’Avanti della Domenica” Giada Fazzalari moderati da Pasquale Ferraro de “Il Riformista”.

La prima giornata si chiude alle 18.30 con un panel su Libertà e politica con gli interventi dei parlamentari locali Alice Buonguerrieri, Jacopo Morrone, Rosaria Tassinari e Andrea Marcucci, Senatore nella XVIII Legislatura moderati da Marco Bilancioni de “Il Resto del Carlino” e introdotti da Francesco Giubilei

Il sabato il festival si apre alle 10 con un panel su libertà e cultura con gli interventi del vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno, dell’editore Renzo Casadei, di Mauro Felicori e Roberto Balzani moderati da Marco Bilancioni de “Il Resto del Carlino”.

Alle 16 si parlerà invece di libertà, economia e intelligenza artificiale con Alberto Zattini di Confcommercio Forlì. Il filosofo Simone Regazzoni, il vice garante della Privacy Ginevra Cerrina Feroni, Maurizia Squarzi di CavaRei e lo scrittore Giovanni Scafoglio moderati da Alvise Gualtieri del “Corriere Romagna”.

Alle 17 Federico Palmaroli (Osho) presenta il suo libro “Awanagana. Cronaca surreale di un mondo reale” mentre alle 17.30 si parlerà di libertà e futurismo sempre insieme a Federico Palmaroli, Paolo Gambi e il giornalista Francesco Borgonovo moderati da Francesco Mondardini. Alle 18.30 spazio alla libertà e viaggio con la presentazione del libro “Ciao ciao ciao Italia. La libertà di viaggiare” di Riccardo Cattalini, Valerio Fregnani, Riccardo Prati moderati da Laura D’Andrea. Il festival si concluderà con il saluto di Augusto Patrignani di Confcommercio Forlì-Cesena e durante l’iniziativa si svolgeranno le premiazioni di vari concorsi letterari nazionali.