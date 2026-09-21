Festival forlivese della Libertà: il programma degli incontri di venerdì 9 e sabato 10 ottobre

Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno torna a Forlì al Circolo Aurora il “Festival forlivese della Libertà”, la due giorni organizzata dalle case editrici Giubilei Regnani e Carta Canta in collaborazione con la rivista Nazione Futura, con il contributo di Confcommercio forlivese e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì. Importanti ospiti locali e nazionali declineranno il concetto di libertà a trecentosessanta gradi, dalla cultura all’economia, dalla geopolitica all’attualità con ingresso libero.