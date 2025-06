Festival “Di strada in strada”, gustosa anteprima

Domenica prossima alla diga di Ridracoli e sabato 21 giugno a Santa Sofia sono in programma due giorni di pre-festival della 34ª edizione di “Di strada in strada”, storico festival di “arti performative circo teatro e musica” dei borghi dell’Appennino tosco romagnalo.

Il debutto, dunque, il 15 giugno con una giornata interamente dedicata alle arti performative a Ridracoli, in uno dei luoghi più iconici del territorio. La giornata prende il via alle 11.30 all’agriturismo “Il Molino” con “Electrotarocchi”, spettacolo musicale interattivo firmato dal duo Electrotruffa. Protagonisti del live sono Frei Castigo e Marcello “Janduia” Detti, due fuoriclasse della performance e della sperimentazione sonora: uno spettacolo dal sound tropicale e visionario, con una miscela esplosiva di cumbia, chicha e house music remixata dal vivo, arricchita da improvvisazioni con trombone, bombardino, conchiglie e percussioni. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30 la diga di Ridracoli si anima con le incursioni musicali e circensi della compagnia “Uscita di emergenza”. Il duo, formato da Luca Petroni e Matteo Bernabè, propone uno spettacolo itinerante fatto di musica popolare senza confini, colonne sonore di film e cartoni animati e giocoleria, in cui strumenti come fisarmonica, washboard, cajon e kazoo si fondono a monocicli, cappelli volanti e danze improvvisate. A seguire, sul coronamento della diga, spazio alla magia della “Compagnia dei folli”, maestri del teatro di strada e d’immagine. La loro performance site-specific fonde trampoli, fuoco, acrobazie aeree e scenografie pirotecniche, trasformando l’architettura della diga in un palcoscenico visionario. La serata si apre all’albergo ristorante “Il Palazzo” con un’apericena musicale con il duo “Uscita di emergenza”. Alle 21.30, nella suggestiva piazza di Biserno, è ancora protagonista la “Compagnia dei folli” con lo spettacolo fiabesco e visionario “In Fabula”.

Secondo appuntamento con il pre-festival la sera di sabato 21 giugno nel cuore del paese di Santa Sofia. Alle 21.30 piazza Matteotti si trasforma in un teatro sotto le stelle con lo spettacolo clou del pre-festival: “Arcano”, firmato dalla “Compagnia dei folli”, un viaggio sospeso tra sogno e inconscio, un’esplorazione delle nostre paure, dei nostri sogni e delle nostre gabbie mentali. “Arcano” è uno spettacolo-concerto unico nel suo genere in cui lo spazio scenico è l’aria sopra la testa dello spettatore. A seguire, la compagnia guiderà il pubblico in una parata nel Parco Fluviale, fino allo stand della Pro loco - in zona Milleluci - dove musica, convivialità e sapori locali accompagneranno il pubblico fino a tarda sera. Durante la giornata lo stand gastronomico sarà attivo dalle 18.30 alle 21.30.