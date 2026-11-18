ANCONA. Ennesimo intervento di Stassi Anastassov (ceo di Ferretti Group) per dimostrare che il gruppo continua a voler investire in Italia, a dispetto di quanti dicono il contrario. Il manager ha partecipato oggi alla presentazione del progetto di ampliamento della capacità produttiva del gruppo (che ha sede a Forlì e stabilimenti tra l’altro anche a Cattolica e Ravenna) attraverso la trasformazione e riqualificazione dell’area ex Tubimar. «Vorrei iniziare con un messaggio molto semplice», ha detto intervenendo davanti alle autorità e agli addetti ai lavori. «FERRETTI GROUP È AD ANCONA PER RESTARE, PER INVESTIRE E PER CRESCERE. Non per il prossimo trimestre. Non per il prossimo anno. Ma per la prossima generazione. Oggi diamo concretezza a questo impegno, con investimenti importanti. Quasi 30 milioni di euro. Cinque nuovi stabilimenti produttivi. Il RADDOPPIO della nostra capacità produttiva nel segmento dei superyacht semi-custom in metallo, con i primi impianti che entreranno in funzione nel 2028. E tutto questo si aggiunge al nostro progetto di ampliamento per costruire superyacht fino a 100 metri».

Il manager bulgaro aggiunge: «Perché lo facciamo? Perché crediamo nel futuro di questo settore. Crediamo nell’eccellenza italiana. E, soprattutto, crediamo nelle persone di Ancona. I grandi yacht non li costruiscono gli stabilimenti. Li costruiscono le grandi persone. Gli ingegneri, gli artigiani, i fornitori e intere generazioni di competenze e di saper fare italiano. La nostra ambizione è trasformare Ancona in uno dei principali centri di eccellenza al mondo per la costruzione di superyacht. E siamo assolutamente determinati a raggiungere questo obiettivo. Desidero anche ringraziare personalmente il Sindaco, le autorità regionali, l’Autorità Portuale e tutti coloro che ci hanno aiutato a portare avanti questo progetto. L’autorizzazione ZES (Zona economia speciale che prevede sgravi fiscali, ndr) ottenuta in soli 54 giorni dimostra cosa si può realizzare quando imprese e istituzioni lavorano insieme, con obiettivi comuni. In Ferretti non vogliamo limitarci a PARLARE di crescita a lungo termine. Vogliamo INVESTIRE nella crescita, COSTRUIRLA e TRASFORMARLA IN RISULTATI CONCRETI. Ed è esattamente quello che stiamo facendo qui, ad Ancona».