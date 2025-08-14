Ferragosto, processioni e messe nel Forlivese

Anche a Forlì, a Ferragosto, si festeggia l’Assunzione di Maria al Cielo, con solenni celebrazioni nelle chiese di Fornò, Sulo, Magliano e Madonna del Lago. Fornò, l’antico santuario a pianta circolare situato nella campagna fra Forlì e Forlimpopoli e dedicato alla Beata Vergine di Grazia e Misericordia, è legato a doppio filo alla misteriosa figura dell’eremita albanese Pietro Bianco da Durazzo, che lo costruì nel XV secolo. Il giorno della festa, alle 11, celebrazione della messa presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, con l’assistenza del rettore don Mauro Ballestra. A seguire aperitivo conviviale e sagra del cocomero. In occasione della festa dell’Assunta, anche quest’anno vengono riproposti diversi pellegrinaggi a piedi. Quello che solitamente tocca Fornò quest’anno è dirottato in Duomo: alle 6.30 del 15 agosto dalla chiesa di Coriano, in via Pacchioni partirà il pellegrinaggio giubilare (alle 7.00 in bicicletta da Santa Maria del Fiore), che raggiungerà la cappella della Madonna del Fuoco, con messa prevista per le 8.30. Il dogma di Maria Assunta in Cielo costituisce occasione di festa anche per la comunità di Carpena e Magliano. Alle 4.30, al termine della recita delle lodi, dalla chiesa posta in via Maglianella esordirà la processione diretta a Carpena, dove, alle 6.30, il parroco don Antonio Paganelli celebrerà la messa solenne dell’aurora. Al termine sarà offerta la colazione e alcune navette riporteranno i pellegrini a Magliano. Sempre il 15 agosto, alle 4.30, dal ponte di San Pancrazio partirà il pellegrinaggio proposto dalle parrocchie di San Pancrazio, Chiesuola e dal movimento di Cl, che arriverà alle 6 al santuario di Sulo a Filetto per la messa celebrata da mons. Paolo Pezzi, arcivescovo metropolita della Madre di Dio a Mosca. Alle 5 ritrovo a Forlimpopoli nella chiesa della Madonna del Popolo, con recita delle lodi e partenza a piedi per il santuario della Madonna del Lago, ai piedi del Colle di Bertinoro, dove alle 7 il parroco don Gabriele Pirini celebrerà la messa