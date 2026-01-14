Estese alla Romagna le ricerche per una 14enne scomparsa a Modena

Si cerca in tutta la regione e non solo Agnes Cristina Piliego, una ragazza di 14 anni scomparsa da Modena nella notte tra sabato e domenica, sparita nel nulla dopo essere uscita sabato sera. Alta circa un metro e sessanta, corporatura esile, la ragazzina indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro e delle Nike Air Force e aveva lasciato il telefono a casa. Domenica mattina, la famiglia non l’ha trovata nel suo letto e ha sporto denuncia alle Forze dell’ordine. Sui social si rincorrono gli appelli, diffusi su richiesta dei genitori. Alcuni anche di madri e padri di compagni di scuola dell’adolescente: “Chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista è pregato di contattare immediatamente il 112”.