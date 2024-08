Una donna di 55 anni è rimasta ferita poco prima di mezzogiorno di domenica a Cusercoli per l’esplosione della pentola a pressione. Le cause sono ancora al vaglio dei Carabinieri di Civitella intervenuti sul posto. La donna è rimasta ustionata su gran parte del corpo ed è stata trasportata in gravissime condizioni al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena.