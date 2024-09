Enorme incendio nella notte a Forlì, sette squadre per domarlo

E’ stato necessario l’intervento di ben sette squadre di pompieri stanotte alle ore per domare un grosso incendio a Forlì. Sono giunte dal Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena e provenienti dalla Sede Centrale, dai distaccamenti di Rocca San Casciano, Cesena, Faenza e dal Distaccamento Aeroportuale di Forl. Il rogo si era sviluppato in via dei Mercanti ed era divampato in un capannone industriale per la lavorazione del legno.

Le squadre hanno operato per contenere le fiamme ed evitare che si propagassero alle altre strutture limitrofe, riuscendo a limitare i danni alla parte esterna, coinvolti anche alcuni automezzi.

Nessuna persona coinvolta.