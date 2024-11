Crollo dei votanti in provincia di Forlì-Cesena: ha votato solo il 45,50%. A Cesena si è registrato il 47,26% di affluenza, a Forlì il 46,29%. In provincia maglia rosa è Santa Sofia 61,19, maglia nera Borghi 34,32%. Tra e zone alluvionate: Modigliana ha il 44,24%, mentre Tredozio reduce dal terremoto registra un 40,24%. A parte Santa Sofia, sono sopra il 50% solo Rocca San Casciano (51,06%) e Premilcuore (51%).

Nelle precedenti elezioni regionali si è votato solo in un giorno, il 26 gennaio 2020. Alla chiusura dei seggi l’affluenza in Emilia Romagna è stata del 67,67%. Per quanto riguarda la Romagna, nella provincia di Ravenna si era recato alle urne il 69,71% del corpo elettorale, a Rimini il 63,54%, a Forlì Cesena il 67,54% e nel Circondario Imolese il 69,63%