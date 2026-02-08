Elezioni Provincia Forlì-Cesena: sarà Francesca Pondini, sindaca di Galeata, a sfidare Enzo Lattuca

Sarà Francesca Pondini a sfidare Enzo Lattuca alle elezioni del 15 marzo per la poltrona di presidente della Provincia di Forlì-Cesena. La sindaca di Galeata ha deciso di scendere in campo come alternativa ad un Lattuca-bis. «Mi candido alla Presidenza della Provincia - afferma Pondini - con l’obiettivo di portare maggiore valore, anche nell’ottica di quella discontinuità che dopo un rappresentante cesenate vorrebbe vedere premiato un candidato forlivese, per di più donna. Sempre in questa ottica di concretezza, mi propongo come portavoce delle situazioni, spesso poco ascoltate, dei territori collinari e montani. Tutti abbiamo compreso, anche alla luce dei recenti eventi alluvionali, che la pianura si mette in sicurezza solo con una collina e una montagna presidiate e vissute. La Provincia deve tornare a coordinare, sostenere e dare forza ai Comuni, soprattutto a quelli più fragili.». La candidatura di Pondini è arrivata dopo un confronto tra le forze politiche di centrodestra, per mettere in campo una figura che rappresenti una valida alternativa all’attuale presidente Enzo Lattuca. Si vota domenica 15 marzo, gli elettori saranno i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio provinciale di Forlì-Cesena.