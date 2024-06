Elezioni, forte calo di affluenza in Romagna fra il 7 e il 9%

Forte calo dell’affluenza in Romagna. Alla chiusura dei seggi alle 23 sia per le elezioni comunali che per le europee il calo si attesta fra il 7 e il 9 per cento. In particolare per quanto riguarda le Europee in provincia di Forlì-Cesena ha votato il 61,26% degli aventi diritto (era il 69,18 nel 2019), in provincia di Ravenna il 58,16% (67,10 alle precedenti europee), in provincia di Rimini il 52,96% (contro il 61,67 precedente). Calo alle Europee anche per il comune di Imola: 56,20% contro il 63,36 del 2019.

La situazione non migliora molto per le comunali. Ecco il dato in alcuni dei comuni più grandi chiamati al voto. A Forlì ha votato il 61,59% (contro il 68,38 del 2019). A Cesena il 62,30 (70,45 nel 2019). A Lugo il 63,21 (71,48). A Cervia il 62,60 (67,19). A Savignano il 61,36 (era il 67,87).