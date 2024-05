Elezioni Forlì, tifo da stadio al confronto a tre sul futuro della città. Tra i temi, Ravegnana, aeroporto e sicurezza

Il faccia a faccia di giovedì 9 maggio 2024 tra Gian Luca Zattini e Graziano Rinaldini si trasforma in un confronto a tre con Vito Botticella, candidato del Pci, prima escluso poi “riammesso” all’incontro elettorale organizzato da Cna. Una serata animata principalmente dalle tifoserie dei due schieramenti (centrodestra e centrosinistra) con urla di sostegno da parte dei sostenitori del sindaco «Bravo!» e «Zattini vergognati» dalla controparte. I candidati si sono confrontati sulle tematiche proposte dall’associazione: politiche sovracomunali, che comprendono anche le relazioni con il resto del territorio sulle infrastrutture (tra cui la Ravegnana e l’aeroporto), fiscalità locale, sostegno alle imprese e al lavoro, abusivismo e sicurezza. Non ci aspettavamo una partecipazione così numerosa, segno che il confronto su questa città è in grado di interessare» afferma il presidente di Cna Forlì città, Davide Bellini presentando i candidati.

