Elezioni comunali Forlì 2024, Zattini sindaco si commuove: “Abbiamo fatto il miracolo” VIDEO GALLERY

Gian Luca Zattini festeggia la seconda puntata da sindaco di Forlì con il 50,63% dei voti. Dopo un appassionante testa a testa, nel suo quartier generale verso le 19 ha iniziato a respirarsi un clima di festa. Per molte ore il ballottaggio sembrava un rischio concreto, poi ad un certo punto, poco prima delle 20 il parlamentare della Lega Jacopo Morrone ha telefonato a Zattini invitando a raggiungere la sede del comitato: “Vestiti e vieni qui...”. Si innesca una catena di abbracci e congratulazioni per una vittoria sul filo di lana.

In trionfo

Poco dopo le 20.30, Zattini è arrivato in piazza Saffi ed è stato accolto da tanti applausi, con i suoi sostenitori che lo hanno portato in trionfo al grido di “Gian Luca- Gian Luca”. La portavoce Beatrice Lamio gli è corsa incontro per abbracciarlo portando un cartello con scritto: “Abbiamo fatto il miracolo!”.

Zattini: “Grazie a tutti”

Le prime parole del sindaco rieletto sono nel segno della commozione: “Abbiamo fatto il miracolo.... i cittadini mi vogliono bene e mi hanno premiato oltre ogni aspettativa, mi hanno dato fiducia in maniera commovente. Cosa vorrei fare ora? Vorrei andare a letto... Battute a parte, da domattina ci rimbocchiamo le maniche e ci rimettiamo a lavorare per Forlì. Dedico la vittoria a mia moglie e a tutti i cittadini”.

Zattini si gode un clima di grande festa, mentre i suoi sostenitori cantano “Romagna mia”. È visibilmente commosso mentre parla: “Ora non vi aspettate discorso politico - riparte Zattini - troppe emozioni in queste ore. Ho avuto una bella squadra, tanti amici ci hanno permesso un sogno e di completare il lavoro. Saranno 5 anni intensi, dedicati a fare tanti lavori per la città. Rinaldini mi ha chiamato per farmi i complimenti, cercheremo di creare le condizioni per collaborare tutti nell’interesse di Forlì”.