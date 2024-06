Si chiude con un affluenza del 61,59% degli aventi diritto al voto la tornata elettorale per le elezioni comunali, un dato più basso rispetto al 2019 quando l’affluenza fu del 63,38%. Il Comune con l’affluenza più alta è Premilcuore che chiude con il 78,87%, seguito da Portico San Benedetto con 75,76% e Santa Sofia con 74,99%. Leggermente più alta l’affluenza per le Europee con il 62,75% a Forlì e ben l’80,51% a Premilcuore che risulta il Comune con l’affluenza più alta in tutta la provincia.