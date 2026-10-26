Ecosistema urbano: Forlì al 14° posto in Italia

Posizione numero 14 per Forlì, nella 33esima edizione di Ecosistema urbano di Legambiente, grazie a un punteggio finale di 69,21%. Una percentuale che, fa notare, il Comune, va “ben oltre” la media nazionale (55,7%), “ne certifica il buon andamento rispetto alle sfide della sostenibilità” e fa superare realtà come Cesena e Ravenna. “Anche quest’anno - commenta l’assessore all’ambiente, Giuseppe Petetta - Forlì si afferma tra i comuni più virtuosi in termini di svolta green. In generale, il nostro territorio fa meglio di molte altre realtà romagnole e regionali, restituendoci l’immagine di una città dove si vive bene e si investe in politiche ambientali”. In questi anni, evidenzia, “anche grazie alle risorse del Pnrr, abbiamo compiuto grandi passi in avanti”.

Petetta guarda prima di tutto alla mobilità sostenibile: “Con la conclusione degli ultimi progetti, abbiamo raggiunto circa 150 km di infrastrutture e corsie riservate ai ciclisti, risultato che ci ha fatto guadagnare due posizioni rispetto alla classifica finale del 2025” (dal 22esimo al 20esimo posto). C’è poi l’indicatore sulle alberature diffuse in tutto il territorio cittadino. “Qui siamo addirittura ottavi su scala nazionale, in crescita di una posizione rispetto al valore dell’anno scorso”. Anche sul fronte del trasporto pubblico, prosegue, “sfoggiamo ottimi risultati: cresce l’indice dell’offerta e quello relativo al numero di passeggeri che fanno ricorso a questa tipologia di mezzi. Non è da sottovalutare nemmeno il pacchetto di parametri sulla qualità dell’aria. I valori di Ozono, PM10 e PM2,5 riportati nel report di Legambiente sono nettamente in calo rispetto al dato pubblicato nell’edizione del 2025”.

Per l’assessore, “questa tendenza spinge la città di Forlì in alto nei tre parametri presi in esame, con un miglioramento notevole in termini di piazzamento rispetto alla media nazionale. Sul fronte rifiuti, infine, continua l’impegno di Alea per migliorare la raccolta puntuale e contenere il quantitativo di materiale indifferenziato non avviato a riciclo”.