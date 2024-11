Ecco sei nuovi ispettori per la Guardia di Finanza di Forlì-Cesena

Forze nuove per la Guardia di finanza di Forlì-Cesena. Al Comando provinciale vengono infatti assegnati sei ispettori che hanno frequentato il corso “Allievi Marescialli” alla scuola Ispettori e sovrintendenti de L’Aquila. Nei giorni scorsi il comandante provinciale Vito Pulieri ha ricevuto i nuovi ispettori, tre donne e tre uomini, di età tra i 23 e i 29 anni, che hanno conseguito la laurea triennale in “Operatore giuridico di impresa” e affrontato un rigoroso addestramento militare e di polizia. L’arrivo delle nuove leve permetterà “una presenza ancor più incisiva”, sottolinea il Comando, a beneficio della qualità delle indagini. Due neo marescialli sono stati assegnati al nucleo di Polizia economico-finanziaria di Forlì, altri due al gruppo di Cesena, e uno al gruppo di Forlì e l’ultimo alla Tenenza di Cesenatico. Rafforzeranno così “il presidio del territorio a difesa delle libertà economiche dei cittadini, per affermare i principi di legalità, giustizia ed equità.