Ecco le imprese storiche di Forlì premiate alla festa di Confcommercio

L’Unione provinciale di Forlì-Cesena di Confcommercio, celebra giovedì 22 gennaio alle ore 15, al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, l’ottantesimo anniversario della fondazione di Confcommercio Cesena e Forlì.

All’evento interverrà il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, nella stessa prestigiosa sede che nel 2018 accolse quasi mille partecipanti in occasione della prima venuta nella Provincia di Forlì-Cesena del presidente nazionale, record assoluto di partecipazione a un convegno nel territorio Provinciale. A rappresentare la Regione Emilia-Romagna sarà la consigliera regionale Francesca Lucchi.

Dopo l’atteso intervento del presidente nazionale, Sangalli premierà circa novanta imprese presenti sul mercato da oltre cinquant’anni. Un riconoscimento che valorizza in modo simbolico e concreto il ruolo del comparto commerciale, turistico e del terziario, pilastri dell’economia locale e fattori essenziali di coesione sociale.

Ad aprire gli interventi saranno il presidente di Confcommercio Cesena Augusto Patrignani e il Presidente di Confcommercio Forlì Roberto Vignatelli.

“Quella di giovedì sarà una festa del lavoro, ma prima ancora delle persone e delle famiglie – affermano Vignatelli e Patrignani – i grandi protagonisti della storia delle imprese e della città, anche grazie a un felice ricambio generazionale. Sono loro il simbolo vivente del nostro Ottantesimo, che abbiamo già celebrato con una campagna informativa e che ora coroniamo insieme al nostro grande presidente Sangalli, che scalderà i nostri cuori e illuminerà le nostre menti”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso celebrativo dell’ottantesimo anniversario di Confcommercio, confermando l’impegno dell’associazione nel sostenere e rappresentare le imprese che da decenni contribuiscono allo sviluppo economico e sociale del territorio.