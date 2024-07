Down informatico, ritardi all’aeroporto di Bologna, nessun problema a Rimini e a Forlì

Nessun volo cancellato, al momento, e aerei in orario questa mattina a Bologna, dove, però, il guasto alla rete Microsoft sta causando ritardi nelle partenze. Il problema riguarda le procedure di imbarco e i controllo ai check-in che seguono protocolli informatizzati, andati in tilt con il down del sistema. Gli addetti delle società di handling, infatti, non dispongono di dati completi per effettuare le operazioni necessarie a far salire i passeggeri sul velivoli, quindi devono inserirli a mano, con inevitabili rallentamenti, che, confermano da AdB, stanno causando ritardi nelle partenze (per ora tra i i 10 e i 20 minuti, in base alla tabella pubblicata sul sito dello scalo). La situazione, fa sapere comunque la società di gestione del Marconi, è al momento sotto controllo. Nessun problema invece negli aeroporti romagnoli: non si segnalano ritardi a Rimini e a Forlì.

“Blue screen of death”

Una schermata blu - in gergo si chiama Blue screen of death, la schermata della morte - associata ad errori fatali di un sistema operativo dinanzi ai quali non si può fare nulla è apparsa su milioni di computer in tutto il mondo in queste ore mandando in tilt i sistemi informatici di aeroporti, ospedali, banche e aziende. Un gigantesco down globale che, al momento, non sembrerebbe dovuto ad un attacco informatico ma ad un errore nell’aggiornamento di CrowdStrike, un software di sicurezza informatica presente su Windows, una sistema operativo molto popolare e diffuso.