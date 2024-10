Dovadola, torna la sagra del tartufo

Torna l’attesissimo appuntamento autunnale a Dovadola, dove la terza e la quarta domenica di ottobre continuano ad essere dedicate al tartufo che nasce spontaneo nelle verdi colline circostanti e che serve anche ad arricchire i piatti della tradizione romagnola. La Pro loco di Dovadola è pronta ad alzare il sipario sulla 57ª edizione della Fiera e sagra del tartufo, la manifestazione nata per promuovere la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, dal tartufo bianco pregiato ai funghi, dal miele ai formaggi, dal vino ai salumi, nonché per far conoscere ai numerosi visitatori le bellezze del territorio di questo angolo di Romagna. L’appuntamento è per questa domenica e la prossima, il 27 ottobre: dalle 11 sino a tardo pomeriggio, saranno aperti gli stand gastronomici in piazzale Berlinguer dove si potranno gustare i piatti della tradizione a base di tartufo. Un fiore all’occhiello sono le tagliatelle che vengono tirate rigorosamente tutte a mano con il mattarello dalle sfogline. Il paese si riempirà di bancarelle ambulanti con prodotti di varia natura (alimentari, abbigliamento, accessori, casalinghi, prodotti tipici). Saranno presenti produttori agricoli e coltivatori diretti che proporranno i loro prodotti di stagione e i commercianti di tartufi allestiranno i banchi di vendita del prezioso tubero. Come di consueto, in piazza Berlinguer domenica 27 alle 11.30 un’apposita giuria premierà i migliori esemplari di tartufo, sia per quantità che per qualità, presenti in fiera.