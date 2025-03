Dovadola, sequestrata una discarica abusiva con rifiuti speciali pericolosi

DOVADOLA. In un’area di 1.100 metri quadrati nei pressi di Dovadola, i carabinieri forestali di Castrocaro Terme, coordinati dal gruppo di Forlì-Cesena, hanno trovato 200 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non. Tra questi c’era di tutto: legno, ferro, pneumatici, parti di mobili, inerti, rifiuti vegetali, rifiuti urbani indifferenziati, due veicoli, un’Apecar, tre moto parzialmente o completamente smontate, un rimorchio, bombole di gas e batterie di veicoli. I rifiuti in alcuni punti erano stati accumulati senza accorgimenti, e in altri buttati alla rinfusa e il proprietario non è riuscito a dare informazioni sul loro regolare smaltimento, spiegano i forestali. Non solo ma è risultato che i veicoli erano stati abusivamente demoliti dal proprietario in assenza delle autorizzazioni e comunicazioni necessarie. Così l’area e i rifiuti sono stati sequestrati e il proprietario del terreno e produttore dei rifiuti (presunto innocente fino a sentenza) ora è chiamato a rispondere delle ipotesi di reato di discarica abusiva e attività di gestione di veicoli fuori uso in violazione delle prescrizioni di legge. Il responsabile, in qualità di proprietario del terreno e produttore dei rifiuti, dovrà provvedere al loro smaltimento, alla rimozione e demolizione di tutti i veicoli abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi, per evitare ulteriori pregiudizi per le matrici ambientali.