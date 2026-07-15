Dovadola, paura in via Montepaolo: finisce nel dirupo con il furgone

Un terribile volo in scarpata si è risolto oggi pomeriggio con un delicato intervento di salvataggio a Dovadola, lungo via Montepaolo. Un furgone, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada finendo nel dirupo sottostante. All’interno dell’abitacolo è rimasto intrappolato il conducente, un uomo di origini albanesi del 1968, che nell’impatto ha riportato diversi traumi gravi, pur rimanendo sempre cosciente durante le operazioni.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: la centrale operativa del 118 ha allertato la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (SAER), che ha inviato sul posto una squadra territoriale insieme ai Vigili del fuoco. Raggiunto il mezzo in fondo al canalone, i tecnici alpini hanno messo in sicurezza il cinquantottenne posizionandolo su una barella. Per riportarlo sulla sede stradale è stato necessario un complesso recupero effettuato con tecniche alpinistiche e corde.

Una volta completata la risalita, l’uomo è stato affidato ai sanitari dell’ambulanza, che lo hanno trasportato fino al punto d’incontro con l’elisoccorso di Pavullo nel Frignano, attivato per garantire un trasferimento d’urgenza il più rapido possibile verso il Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena.