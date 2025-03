Dovadola, incidente: tampona un trattore col furgone e resta incastrato tra le lamiere, liberato dai Vigili del Fuoco

Verso le 11.15 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Rocca San Casciano, è intervenuta lungo la Statale 67, via Mattei, nel comune di Dovadola per un incidente stradale. La squadra ha operato per estrarre il conducente di un furgone scontratosi in un tamponamento contro il rimorchio di un trattore, rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo, con ferite ad una gamba. Una volta liberato dalle lamiere, il ferito e stato affidato al personale sanitario intervenuto anche con elimedica. Sul posto Carabinieri, per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura della strada.