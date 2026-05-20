Dovadola, incidente: scontro frontale, cinque feriti

Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano è intervenuta a Dovadola, in via Nazionale nei pressi del cimitero, a causa di un incidente stradale. Il sinistro ha visto coinvolte due autovetture in uno scontro frontale. A seguito dell’impatto, tre persone sono rimaste ferite. ​Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e ha prestato assistenza ai sanitari del 118 per il soccorso ai feriti. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’elimedica e i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e i rilievi della dinamica. Una terza auto è stata coinvolta e i feriti complessivamente sono cinque. È stato istituito temporaneamente il senso unico alternato lungo la strada statale 67 “Tosco Romagnola” nei pressi del km 172,500. Sul posto sono presenti Anas, i Vigili del Fuoco, i Soccorsi e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.