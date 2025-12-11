Dovadola, incendio al capannone agricolo con bombole di gpl e acetilene: area messa in sicurezza VIDEO

Ieri sera poco dopo le 20, le squadre dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano e Forlì sono intervenute in Via Zangheri, in località Casone di Dovadola, per un incendio divampato all’interno di un capannone agricolo. L’intervento ha visto la partecipazione di un dispositivo di soccorso significativo, con 23 Vigili del Fuoco e 9 automezzi impiegati. Le fiamme hanno coinvolto automezzi e materiale stivato. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per lo spegnimento e hanno provveduto alla messa in sicurezza di diverse bombole di gpl e acetilene presenti sul posto. Grazie all’intervento massivo, è stata evitata la propagazione dell’incendio alle strutture vicine. Una persona è stata affidata al personale sanitario del 118 per accertamenti, ma non si registrano feriti gravi.