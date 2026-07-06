Dovadola, incendio a ridosso del bosco: bruciata un’area di 500 metri quadrati

Un pomeriggio di allerta e fiamme quello di oggi, nel territorio comunale di Dovadola, dove un incendio di vegetazione ha minacciato seriamente la vicina area boschiva. Il tempestivo e decisivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che la situazione precipitasse, contenendo il rogo prima che potesse estendersi alla fitta vegetazione limitrofa. L’allarme è scattato intorno alle ore 16:45, quando una densa coltre di fumo ha fatto scattare la segnalazione ai soccorsi. Sul posto è immediatamente confluita una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Rocca San Casciano. I pompieri si sono trovati di fronte a un fronte di fuoco che stava rapidamente consumando un’area di vegetazione di circa 500 metri quadrati. Grazie alla rapidità delle manovre di contenimento e spegnimento, gli operatori sono riusciti a “tagliare la strada” alle fiamme, bloccandone l’avanzata a pochissima distanza dal bosco adiacente, scongiurando così un disastro ambientale ben più grave. Una volta domato il fronte principale del rogo, i Vigili del Fuoco hanno avviato le lunghe e meticolose operazioni di bonifica del terreno mettendo l’area in sicurezza.