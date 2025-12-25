Dovadola, frana sulla Statale 67

Nella mattinata del 25 dicembre, la squadra dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano è stata impegnata in diversi interventi causati dal maltempo e da fenomeni franosi nel territorio di Dovadola e Montepaolo. Il primo intervento ha interessato la Strada Statale 67, nel comune di Dovadola. Una frana, unitamente alla caduta di alcune piante, ha causato il blocco completo della circolazione. Il personale dei Vigili del Fuoco ha operato prestando assistenza al personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza e della viabilità rimuovendo gli ostacoli. Il traffico è rimasto a lungo bloccato per le auto in coda e dopo oltre un paio d’ore è stato possibile attivare un senso unico alternato