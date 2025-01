Dovadola celebra Benedetta Bianchi Porro

Sarà una messa in programma giovedì 23 gennaio, alle 11, nella chiesa di Sant’Andrea a Dovadola, il momento culminante della sesta festa della Beata Benedetta Bianchi Porro, a 61 anni esatti dalla sua salita al cielo. La solenne liturgia sarà presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi e concelebrata dal vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza (diretta su Teleromagna). Per il terzo anno consecutivo, il 23 gennaio è la festa patronale di Dovadola: alla messa sarà presente anche il sindaco Francesco Tassinari, con i suoi assessori e il Gonfalone municipale. Al termine, alle 12 circa, sarà inaugurato il nuovo Centro di spiritualità “Beata Benedetta Bianchi Porro”, nei locali della villa Tassinari Blanc adiacente alla Badia. In rete gira da mesi un video, con voce parlante del biografo ufficiale della beata, don Andrea Vena, che spiega la “rati” dell’intervento. «Appena entrati al piano terra della villa c’è subito l’ufficio accoglienza per ricevere informazioni e trovare una persona disponibile per la guida. I quadri dedicati a Dovadola accolgono e spiegano la presenza di Benedetta in questa località». Segue una piccola libreria, con tutte le edizioni aggiornate e nuove dei testi sulla vita della beata. Si arriva nella sala riunioni, dove poter fare testimonianze e incontri. Ai lati si possono notare i pannelli con la sintesi della vita della giovane. Si arriva al corridoio principale, con il portone d’ingresso dei gruppi: «Qui, alle pareti, le foto e i pensieri di Benedetta». Il percorso porta alla sala dedicata alla beata, con le sue reliquie più importanti. In una vetrina tutti i testi che hanno parlato di lei. Degna di nota è anche la stanza dedicata a Francesco Messina, il grande scultore siciliano scomparso nel 1995, i cui familiari, per suo espresso desiderio, hanno donato il laboratorio alla Fondazione Benedetta Bianchi Porro. Il progetto prevede nel prossimo futuro anche il riordino e la pulizia di una seconda sezione della villa, dove poter accogliere gruppi per ritiri di una, due giornate.